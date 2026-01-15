Gobernadora Sánchez supervisó obras en urbanismo Villas del Mar

Durante la supervisión la mandataria regional constató que cada unidad habitacional cumpliera con los estándares de calidad necesarios para ser ocupadas por las familias aragüeñas

CIUDAD MCY.- La vocera del poder popular en la Gobernación de Aragua Joana Sánchez, realizó una jornada de inspección técnica en el urbanismo Villas del Mar perteneciente a la comuna “En Honor a mi Comandante Chávez”, ubicado en el municipio Santiago Mariño, con el objetivo de verificar las condiciones de las obras que beneficiarán a las familias aragüeñas.

​Durante el recorrido la máxima autoridad del estado estuvo acompañada por el secretario General para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez y el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán, donde evaluó de primera mano la calidad de la infraestructura y los servicios básicos.

En la supervisión la Gobernadora constató que cada vivienda cumpla detalladamente con los estándares de calidad necesarios para ser habitadas por las familias, asimismo, en esta jornada la jefa del Ejecutivo regional sostuvo un encuentro con los ciudadanos y reafirmó que el proceso de construcción avanza con total éxito.

«Estoy feliz porque observé que esta obra va por buen camino, falta poco para que muchos de ustedes reciban ese techo propio y desde aquí con nuestro Alcalde continuaremos trabajando para brindarles un hogar digno y seguro», expresó Sánchez.

Además, la gobernante manifestó que en el estado Aragua los trabajos en materia de servicios públicos y hábitat avanzan gracias al apoyo del Gobierno bolivariano.

«En Aragua seguimos trabajando con la construcción de estas viviendas que serán el hogar de nuestra gente en el que podrán vivir en paz, esto gracias a los esfuerzos del Presidente constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y el ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, general Raúl Paredes»,

Con esta inspección, el Gobierno regional ratifica su compromiso con el fortalecimiento del Poder Popular consolidando espacios dignos para el buen vivir.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : PRENSA GBA