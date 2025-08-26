Dirección nacional del PSUV realiza senderismo en montaña por defensa de la Patria

CIUDAD MCY.- Un equipo de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) realizaron una caminata de más de 10 kilómetros en el estado La Guaira, para acompañar a los valientes guerreros de la juventud del Partido, que se encuentran en un entrenamiento para seguir defendiendo la soberanía de la nación.

Esta caminata, liderada por el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, inició desde el campamento ubicado en Carmen de Uria hasta Pozo Azul, y forma parte de las actividades que desarrolla la tolda roja de cara a la preparación para la defensa de la soberanía y paz de Venezuela ante las amenazas del imperialismo estadounidense.

Durante la actividad, Cabello brindó su valiosa orientación estratégica y respaldo institucional al programa, al tiempo que reafirmó el compromiso del Gobierno Bolivariano con la formación de líderes que encarnen los valores de la Revolución.

Este evento no solo representó un desafío físico, es un entrenamiento que construye conciencia, disciplina y liderazgo desde las bases fundamentales para el futuro de la patria. Además, la actividad es un símbolo de unidad y determinación, un paso firme hacia la consolidación de líderes comprometidos con la Revolución, la soberanía y la seguridad ciudadana.

El pasado viernes, el estado La Guaira inició la I Jornada de Entrenamiento Básico de Resistencia Revolucionaria – Cohorte Darío Vivas, como parte del llamado del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para defender la soberanía nacional ante las incesantes agresiones imperiales. En esta jornada, participan más de 300 jóvenes del PSUV.

VTV