Llegada de turistas tuvo un incremento del 70% en primer semestre

CIUDAD MCY.- La llegada de turistas internacionales a Venezuela tuvo un incremento del 70.84 % desde enero hasta julio, con respecto al mismo período en 2024, como resultado del trabajo mancomunado entre el Gobierno Nacional, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, el sector público y privado.

La información fue emitida por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, durante el Consejo Nacional de Economía Productiva, este lunes.

En ese sentido, manifestó que todos los motores de la economía están en crecimiento y resaltó que “estos espacios son propicios para definir estrategias y seguir combatiendo el bloqueo”.

De igual forma, la alta funcionaria destacó el compromiso y la unificación del Estado venezolano con el empresariado, en función del bienestar de la nación.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro, tiene la meta de superar los tres millones de llegadas internacionales este año, lo que representaría un crecimiento del 30% en comparación con el 2024.

Dicho crecimiento es posible, gracias a las políticas delineadas por Jefe de Estado y ejecutadas por la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, refiere nota de prensa de mintur

