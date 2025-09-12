Duelo de jugadoras venezolanas en la liga femenina de España

CIUDAD MCY.- Las jugadoras venezolanas Gabriela García (Atlético) y Raiderlin Carrasco (Levante) se verán las caras el próximo domingo 14 de septiembre en el cierre de la tercera jornada de la liga femenina del fútbol español.

García es una de las jugadoras venezolanas más importantes en la actualidad y ante el Real Madrid dio las dos asistencias para la victoria de su equipo ante los merengues. Mientras, Carrasco que juega de defensa, y sea ganado la titularidad en el equipo levantinto, y por ende seguro tendrá las futbolistas nacionales varios lances en el desafío por su demarcación en la cancha.

Atlético de Madrid es el puntero del torneo con seis unidades, los mismos que el Barcelona, conjunto que es el máximo favorito para retener el gallardete. Mientras, el Levante se ubica en el puesto 13 con un empate y una derrota.

Otras jugadoras venezolanas

Yerliane Moreno (delantera) y Michelle Romero (defensa), ambas del Tenerife estarán jugando el sábado frente al Espanyol del Barcelona. La jugadora zuliana sin duda es una pieza interesante en el equipo isleño que está en la tercera casilla del certamen con 4 puntos.

Nayluisa Cáceres, está dentro de las convocadas para el desafío que jugará el sábado el Alhama ante Granada. La portera venezolana no ha venido sien utilizada por el equipo últimamente, pero sin duda es una pieza que en cualquier momento estaría en acción.

Por su parte Florangel Apóstol del Deportivo la Coruña espera tener minutos en el desafío que enfrentará su club, el Deportivo ante el Athletic Club de Bilbao el domingo a las 6 de la mañana.

EL FOCO | FOTO CORTESÍA