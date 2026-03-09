Dusty Baker no se guardará nada para enfrentar a Venezuela

CIUDAD MCY.- Aunque la selección de Nicaragua ya no tiene opciones para avanzar a la siguiente fase, del Clásico Mundial de Béisbol 2026, aun quieren hacer historia, como lo dijo su mánager Dusty Baker.

La selección centroamericana sufrió este domingo su tercer revés, al caer ante Israel con score de 5 a 0.

Sin embargo, el mánager Dusty Baker, indicó que quieren cerrar de buena manera su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, con una victoria ante Venezuela este lunes.

“Vamos a luchar hasta el último aliento”, fueron las palabras del estratega del combinado nicaragüense al culminar el duelo en el loanDepotPark, en Miami.

Baker indicó que uno de los puntos importantes que tendrán para el duelo ante, los dirigidos por Omar López es que conoce a la mayoría de los jugadores.

“Conozco a esos tipos que juegan en Venezuela, tienen un buen equipo”, dijo el mandamás.

Dusty Baker además recordó la época en la que tuvo la oportunidad de jugar, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), en la campaña 1974-1975, con los Tiburones de La Guaira.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA