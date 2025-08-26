Economista María Prim bautizó su nuevo libro «La IA: tu nuevo jefe o tu nuevo mejor asistente»

CIUDAD MCY.- Como un aporte a la soberanía tecnológica para avanzar en el área gerencial y maximizar el entramado productivo venezolano, la economista María Prin bautizó su libro “La IA: Tu Nuevo Jefe o Tu Nuevo Mejor Asistente”.

El evento se celebró en el Hotel Marriott, al norte de la ciudad de Maracay, capital del estado Aragua, donde se reunieron destacados empresarios de la región, economistas y expertos en Inteligencia Artificial, que acompañaron la presentación y bautizo de la obra literaria. Guiada por la ponencia de expertos de Datanalisis.

La obra literaria está compuesta por ocho capítulos, una guía que cambiará la perspectiva sobre la inteligencia artificial, aprendiendo a utilizar la IA para potenciar carreras profesionales, proyectos y el ámbito personal.

“En estos ocho capítulos nos paseamos desde la Revolución industrial, porque para hacer ese salto tecnológico tenemos que saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, brindar orientación a los equipos, líderes y gerentes sobre la utilización de las herramientas de la IA para avanzar y maximizar su potencial, no solo en el área gerencial, sino en cada una de las áreas comerciales, empresariales y cotidianas”, declaró María Prin a la prensa.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, hizo énfasis en que la Inteligencia Artificial es una realidad y “en Venezuela estamos apostando al tema de la soberanía tecnológica y a seguir construyendo ese entramado productivo que tiene Venezuela y en especial Aragua, como estado industrial de la región central del país”.

La iniciativa que impulsó a la economista María Prin a escribir esta obra, está orientada a mostrar nuevas oportunidades y desafíos que se despliegan con el uso de la IA en el ámbito empresarial, brindar un aporte en elevar la producción, además de promover la independencia y soberanía en materia tecnológica.

“Se trata de impulsar ese intelecto y talento del venezolano para poder expresar y masificar cada uno de sus conocimientos y profesionalismo, y lo podemos hacer presionando solo un clip”, destacó.

Simplificar procesos

Este fascinante libro es un paso a paso, en el que la autora explica la necesidad y la importancia de utilizar las herramientas de la Inteligencia Artificial, que permiten simplificar los procesos, reducir costos, maximizar el potencial de la empresa y avanzar en el ámbito gerencial.

