Feria de la Cachapa marcará pauta en Aragua

CIUDAD MCY.- Abocados a difundir la maravillosa y genuina esencia humanista-nutricional implícita en las artes culinarias venezolanas, este sábado 30 de agosto en el estacionamiento del Complejo Cultural Santos Michelena, ubicado en la avenida 19 de abril de Maracay, se realizará la novedosa “Feria de la Cachapa” junto a la primera muestra etnográfica del queso de mano aragüeño, actividad impulsada por el Gobierno Bolivariano de Aragua a través de Secretaría de Cultura y la Cámara Gastronómica Regional.

El evento que iniciará a las 9 de la mañana, y culminará a las 4 de la tarde, brindará además a los maracayeros, una grandiosa muestra artística cultural con la participación de los cantantes de música llanera Tomás Marrero y José Gámez, e icónicas agrupaciones pertenecientes a Secretaría de Cultura, como Banda Girardot y Danzas Aragua entre otras.

“Esta hermosa feria contará con 38 kioscos donde el público podrá degustar diferentes tipos de cachapas, además de conocer a través de charlas didácticas, todo lo concerniente al proceso de elaboración de los diferentes quesos de mano aragüeños, para demostrar así, como la gastronomía se torna en parte esencial de nuestra cultura popular, emergiendo además como una alternativa ideal ante la llamada comida chatarra “, acotó Carloren Guillén, directora de Casa de la Cultura de Maracay.

El evento también contará con una serie de conversatorios dictados por cultores gastronómicos regionales, sobre los beneficios nutricionales que posee nuestra icónica cachapa, que además forma parte de nuestra maravillosa identidad nacional.

“Los medios masivos de comunicación y las redes sociales, intentan imponernos a través de costosas campañas publicitarias, el consumo de la comida chatarra, y con eventos como esta Feria de la Cachapa se potencia y autentica nuestra esencia venezolana, mientras da pie al surgimiento de nuevos emprendimientos en función de nuestra realidad histórica y tradiciones culturales “, destacó Emilio Cabrera, coordinador de la Unidad de Investigación del Instituto de la Cultura de Aragua (ICA).

El Gobierno Bolivariano de Aragua a través de Secretaría de Cultura y la Cámara Gastronómica Regional, invitan a la colectividad maracayera a colmar este sábado los espacios del Complejo Cultural Santos Michelena, para disfrutar de una maravillosa fiesta cultural y gastronómica con genuino sabor a lo nuestro, llamada a trascender tiempos y espacios.

