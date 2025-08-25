Ciudad MCY

Corazón Llanero le canta con los niños a la paz

Karen Rodríguez

Ago 25, 2025

***Presidente Nicolás Maduro invitó a escuchar el tema «Los niños queremos la paz»***

CIUDAD MCY.-  El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su canal de Telegram, invitó a todo el pueblo venezolano, a disfrutar de la canción Los niños queremos la Paz, interpretada por los niños y niñas integrantes del movimiento Corazón Llanero.

Como resultado, el jefe de Estado, recalcó que entre música y alegría, el pueblo alza su voz por la esperanza y la soberanía de la patria. «Los invito a disfrutar de esta canción cargada de esperanza para nuestro pueblo», exhortó.

En estas letras, los niños expresan la cotidianidad del venezolano y ese sentir de familia, acompañamiento que caracteriza el gentilicio venezolano. «Todos unidos vamos a ganar», es una parte de la estrofa que hace referencia a ese amor por los demás, a pesar de las circunstancias y que en la unión del pueblo está la fuerza.

Corazón Llanero es una fundación que busca realzar comunicacionalmente lo nuestro. Se toma como estandarte las expresiones culturales, porque allí se encuentra la vena más intrínseca del venezolano: Sus orígenes, su evolución y su futuro.

Karen Rodríguez

