Aragua

Educadores aragüeños recibieron merecido homenaje en conmemoración del Día del Maestro

Milexis Pino

Ene 23, 2026

La gobernadora Joana Sánchez hizo entrega de la Orden 15 de Enero, Luis Beltrán Prieto Figueroa y Simón Rodríguez a los maestros y maestras con impecable trayectoria e impacto pedagógico en las aulas

CIUDAD MCY.- En las instalaciones del majestuoso Teatro de la Ópera de Maracay la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, en acompañamiento con la directiva del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), celebró una sesión especial para conmemorar el Día del Maestro en Venezuela.

La autoridad regional estuvo acompañada de Katiana Hernández, presidenta del Cleba; la autoridad única de Educación, Leira Suárez y legisladores hicieron entrega de la Orden 15 de Enero, Luis Beltrán Prieto Figueroa y Simón Rodríguez a los maestros y maestras de la patria.

En la jornada, la mandataria aragüeña manifestó que los docentes son «futuro de garantía, hoy más que nunca reconocemos su compromiso con la formación para fomentar las bases de una sociedad más justa y próspera que todos queremos para nuestra patria», expresó.

Asimismo, Sánchez destacó que las órdenes otorgadas a los docentes representan la trayectoria y el impacto pedagógico que han tenido en las aulas.

Por su parte, la legisladora Katiana Hernández enfatizo que el Cleba mantiene las puertas abiertas para legislar a favor de la calidad educativa y el bienestar de los profesionales de la enseñanza.

La sesión especial hizo énfasis en la importancia de seguir fortaleciendo el sistema educativo, al tiempo que  dignificó la labor docente en cada rincón del estado Aragua.

