Aragüeños recibieron mensaje de paz y unión del Presidente Maduro y Cilia Flores

El pueblo mostró unidad y compromiso para seguir construyendo una patria libre, soberana e independiente

CIUDAD MCY.- En un encuentro cargado de paz y unión patriótica, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, acompañó al diputado de la Asamblea Nacional (AN), Nicolás Maduro Guerra, en un extraordinario encuentro en el que el parlamentario expresó el mensaje que envió el presidente constitucional, Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores al pueblo patriótico y aguerrido de Venezuela.

El encuentro se realizó en la Concha Acústica de Maracay, las referidas autoridades estuvieron acompañadas por el secretario General de Gobierno, Félix Romero; autoridades municipales y el pueblo organizado de los municipios Girardot, Santiago Mariño, Francisco Linares Alcántara y Libertador.

El diputado Nicolás Maduro Guerra compartió con el pueblo aragüeño el mensaje de paz, amor, esperanza y tranquilidad que enviaron los líderes venezolanos, al tiempo que manifestó su admiración ante el pueblo de Aragua por permanecer unida a pesar de todas las circunstancias.

«Veo la energía de cada uno de ustedes porque el pueblo aragüeño está unido para vencer, aquí están los 4 municipios capitales de Aragua. El 3 de enero es una herida para todos los venezolanos (…) tenemos nuestra vocación pacífica, una vocación de libertad, de democracia, paz y diálogo porque Dios le dio vida a Maduro y si él le dio vida es porque tiene un propósito en la vida y nuestra patria soberana».

Asimismo, Guerra agregó que el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones se está desarrollando tal y como lo orientó el presidente constitucional, Nicolás Maduro.

«Porque todo lo que está pasando es el plan de Nicolás Maduro, hace unos meses él decía que si nos quitaban todas las sanciones el despegue económico sería brutal y potencial, y eso es lo que va a pasar porque el Plan de la Patria de las 7 transformaciones lo escribió él, porque el Plan de los 5 puntos con lo que estamos en negociaciones es también de él. Hoy, con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se está desarrollando en todo el territorio nacional el Plan de Nicolás Maduro», enfatizó

Por su parte, la gobernadora Joana Sánchez agregó, «el único camino y destino que tiene el pueblo de Venezuela es vencer con el presidente Nicolás Maduro y con nuestra primera combatiente, Cilia Flores».

De igual manera, Sánchez apuntó que «en el territorio de nuestro país nuestro comandante ha hablado y nos dijo, pendiente orden interno, unidad de los patriotas y gobernabilidad en la calle, porque la defensa de la patria está referida a todos y a todas, es la hora del pueblo, porque esto es una lucha de clase (…) pero gobernabilidad y gobernanza para que todo lo demás pueda fluir, la defensa de la patria y la liberación de nuestros líderes está en los hombros de cada uno de nosotros».

CAGUA ESTA EN LA CALLE

Entretanto, las calles de Cagua se llenaron de pueblo para exigir la liberación del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

En este encuentro, la mandataria aragüeña hizo entrega de El Meregoto a Nicolás Maduro Guerra como símbolo de esperanza, unión y amor por las nuevas generaciones.

«Desde el municipio Sucre damos la bienvenida al primogénito del presidente Nicolás Maduro, porque él es un amigo y un diputado que es humilde, sincero y sencillo, pero es un chamo que se ha colocado frente en cada una de las dificultades para ayudar a un padre que es el comandante de este país (…) aquí están las orientaciones puras, reales y palpables y ahorita mismo las orientaciones están a tiempo real de nuestro presidente», expresó la Gobernadora.

En el marco de esta movilización, los simpatizantes se unieron en una sola voz y levantaron pancartas con mensajes en el que expresaron frases como «Liberen a los héroes de la Patria» y «El Imperio los secuestró, los queremos de vuelta».

Esta jornada de civismo y fervor patriótico demostró que el pueblo aragüeño permanece unido y en la calle, con la fe intacta, exigiendo la liberación de los líderes venezolanos.

