EEUU intensifica con incentivos monetarios política de expulsión de migrantes

CIUDAD MCY.- El Gobierno de Estados Unidos anunció un incremento del llamado “bono de salida” para migrantes, que ahora alcanza los tres mil dólares, acompañado del pago de boletos aéreos hacia sus países de origen. La medida, presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), estará vigente únicamente hasta el 31 de diciembre.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, explicó que el beneficio incluye tanto a personas sin detención como a quienes permanecen bajo custodia sin cargos penales. En declaraciones a medios estadounidenses, aseguró que el objetivo es “facilitar” la salida de quienes se encuentran en situación irregular, en lo que calificó como una oportunidad “voluntaria” de retorno.

El anuncio se suma a la política aplicada desde mayo, cuando Washington ofreció mil dólares y pasajes de regreso a quienes aceptaran abandonar el país. Con el nuevo esquema, la administración busca acelerar un proceso que ha sido cuestionado por organizaciones defensoras de migrantes, al considerar que se trata de un mecanismo de presión disfrazado de incentivo.

El DHS informó que desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, 1,9 millones de personas han optado por la deportación «voluntaria», decenas de miles mediante la aplicación CBP Home. La cifra refleja la magnitud de una campaña que el propio mandatario prometió convertir en la más amplia en la historia de Estados Unidos.

Las redadas y detenciones masivas contra migrantes han generado críticas dentro y fuera del país. Diversos sectores señalan que Washington utiliza recursos públicos para profundizar políticas de exclusión, mientras presenta como “beneficio” lo que en realidad constituye una estrategia de expulsión sistemática.

Fuente: Medios Internacionales | FOTO CORTESÍA