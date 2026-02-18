EEUU prevé ventas de petróleo venezolano sobre los 10.000 millones de dólares al año

CIUDAD MCY.- Estados Unidos (EEUU) prevé que las ventas de petróleo venezolano superen los 10.000 millones de dólares anuales, estimó el secretario de Energía de del país norteamericano, Chris Wright.

Wright aseguró que las ventas de crudo venezolano gestionadas por Washington ayudarán a reconstruir el país sudamericano tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

«Hasta ahora hemos vendido alrededor de 1.000 millones de dólares en petróleo. Recientemente hemos firmado acuerdos para vender otros 5.000 millones de dólares en los próximos meses. Así que estamos hablando de bastante más de 10.000 millones de dólares al año», dijo Wright a ‘Fox News’.

Según el secretario de Energía de Estados Unidos, que se reunió en Caracas la semana pasada con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para «impulsar un histórico pacto energético, este volumen de ingresos enorme se destinará a empezar a reconstruir un país y una sociedad, restablecer una prensa libre y un Gobierno representativo».

FUENTE EURONEW

FOTO: CORTESÍA