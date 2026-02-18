España destinará ayuda humanitaria a Cuba

CIUDAD MCY.- El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó que proporcionará ayuda humanitaria a Cuba a través de Naciones Unidas.

El país europeo anunció el aporte a la isla, sumida en una profunda crisis económica agravada por el bloqueo energético de la administración Trump, tras una reunión del jefe de la diplomacia española y su homólogo cubano.

«España prestará ayuda humanitaria a Cuba a través del sistema de Naciones Unidas en alimentación y productos sanitarios de primera necesidad», indicó un comunicado.

El texto añadió que «la situación actual en Cuba tras el endurecimiento del embargo» estadounidense fue abordada en la reunión entre el ministro español José Manuel Albares y el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Previo a este anuncio, Bruno Rodríguez detalló la reunión con José Manuel Albares, en un post en la red X. «Reiteramos la voluntad de reforzar el diálogo político, económico-comercial y la cooperación en beneficio de ambos países, en el complicado contexto internacional actual, frente a los quebrantamientos de la Paz, la Seguridad y el Derecho Internacional y a la creciente agresión de Estados Unidos contra Cuba».

Rodríguez trasladó a Albares el apoyo de Cuba a la organización de la Cumbre Iberoamericana que se realizará en noviembre en Madrid. También destacó «la importancia del multilateralismo para enfrentar los desafíos globales y promover el desarrollo sostenible».

