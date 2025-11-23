Eje Capital se movilizó masivamente para transformar sus comunidades

Desde tempranas horas, las 237 comunas de los municipios Girardot, Ocumare de la Costa de Oro, Santiago Mariño, Mario Briceño Iragorry y Francisco Linares Alcántara se movilizaron masivamente para participar en la IV Consulta Popular Nacional 2025

CIUDAD MCY.- Con gran alegría, compromiso y una firme convicción patriótica, los ciudadanos del Eje Capital del estado Aragua, conformado por los municipios Girardot, Ocumare de la Costa de Oro, Santiago Mariño, Mario Briceño Iragorry y Francisco Linares Alcántara, se movilizaron masivamente para participar en la IV Consulta Popular Nacional 2025.

Desde tempranas horas, las 237 comunas que integran estas cinco jurisdicciones fueron testigo de la asistencia de hombres y mujeres mayores de 15 años, quienes acudieron a sus respectivos centros para reafirmar el compromiso colectivo con la construcción del Poder Popular.

La jornada sirvió para continuar materializando los sueños plasmados en las Agendas Concretas de Acción (ACA), a través de la Consulta Popular, herramienta fundamental para la gestión de gobierno comunal.

El proceso electoral se desarrolló de manera organizada, armónica, rápida y sencilla.

Los electores tuvieron la oportunidad de priorizar proyectos en áreas cruciales como servicios públicos, infraestructura, educación, salud y economía comunal, garantizando que los recursos del Estado se dirijan a satisfacer las necesidades más sentidas de cada sector.

Esta jornada es una manifestación clara de la voluntad de los aragüeños de demostrar al mundo el ejercicio pleno de la democracia en Venezuela y su disposición inquebrantable a defenderla a través del voto.

EN ARAGUA EL PUEBLO DECIDE

Los habitantes del Eje Capital expresaron su orgullo al ver cómo las decisiones se toman desde el territorio.

Clara González, habitante de la Comuna Ecoambiental Agroturística “Paraparal”, ubicada en el municipio Francisco Linares Alcántara, calificó el proceso como un éxito total. “El día de hoy vimos cómo nosotros, los ciudadanos de las bases, salimos masivamente a elegir nuestros proyectos que nos dan soluciones directas a nuestras necesidades y mejoran el buen vivir, todo esto gracias a las políticas públicas de nuestro presidente Nicolás Maduro”, afirmó González.

La confianza en el método de gobierno comunal se ha consolidado gracias a la eficiencia demostrada en consultas previas. Así lo manifestó Magaly Ordóñez, vecina de la Comuna “Jesús Gallardo” del municipio Santiago Mariño. “Yo, desde temprano, salí en familia con mi esposo a votar con gran alegría y plenamente confiada en este proceso revolucionario, porque ya he visto resultados concretos y de altos estándares. En las pasadas consultas elegimos la rehabilitación de una cancha y fue cumplida la expectativa; ahora en esta vamos por más, a seguir transformando nuestra comuna”, aseveró la ciudadana.

YORBER ALVARADO | PRENSA CIUDAD MCY