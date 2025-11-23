Pueblo del sur de Aragua se movilizó exitosamente para elegir sus proyectos comunales

La jornada se caracterizó por desarrollarse en un ambiente de absoluto orden y tranquilidad, siendo este un clima de paz garantizado por el despliegue de los organismos de seguridad ciudadana, quienes resguardaron cada punto de votación y aseguraron el normal desenvolvimiento del proceso

CIUDAD MCY.- Con un ejemplar compromiso cívico y democrático, los ciudadanos del Eje Sur del estado Aragua respondieron al llamado nacional y se movilizaron masivamente para ejercer su derecho al voto en la IV Consulta Popular Nacional 2025.

Desde tempranas horas de la mañana, los centros de votación ubicados en los municipios Camatagua, San Casimiro, San Sebastián, Urdaneta y Zamora, registraron una afluencia constante de electores.

Las comunidades acudieron con entusiasmo para participar en esta fiesta electoral, demostrando su voluntad de ser protagonistas en la toma de decisiones locales.

La jornada se caracterizó por desarrollarse en un ambiente de absoluto orden y tranquilidad, siendo este un clima de paz garantizado por el despliegue de los organismos de seguridad ciudadana, quienes resguardaron cada punto de votación y aseguraron el normal desenvolvimiento del proceso.

PROYECTOS PARA EL DESARROLLO LOCAL Y PRODUCTIVO

En estas cinco jurisdicciones del sur de la entidad, fueron postulados un total de 370 proyectos, los cuales surgieron previamente de las asambleas de postulación realizadas en el seno de cada comuna.

Entre las opciones sometidas a votación destacaron:

Infraestructura Social: rehabilitación integral de escuelas, complejos educativos y centros de salud. Desarrollo Económico: financiamiento para impulsar emprendimientos agrícolas destinados a fortalecer la producción local, aprovechando la vocación productiva de la zona.

Finalmente, esta actividad democrática fortalece el Poder Popular y responde directamente a las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, consolidando un modelo de gestión donde las soluciones se construyen desde las bases.

A través de esta consulta, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso de ejecutar políticas públicas que resuelvan de manera directa y concreta las necesidades expresadas por el pueblo con su propia voz.

YORBER ALVARADO | FOTOS : CORTESÍA