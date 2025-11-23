Eje Este participó en la elección de proyectos comunitarios

Los proyectos electos abarcan áreas cruciales como: servicios públicos, infraestructura, educación, salud y economía comunal, asegurando que los recursos se dirijan a satisfacer las necesidades más sentidas de las comunidades

CIUDAD MCY.- Con una participación entusiasta y organizada, el Eje Este del estado Aragua se sumó exitosamente a la IV Consulta Popular Nacional 2024, consolidando el Poder Popular y la democracia protagónica en la elección directa de proyectos comunitarios que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

La jornada electoral comunitaria se desarrolló en un ambiente de civismo y transparencia, destacando la masiva movilización y organización de los municipios: Revenga, Ribas, Bolívar, Santos Michelena, y Tovar.

Este proceso permitió a los ciudadanos, a través de sus estructuras comunales, seleccionar de manera directa proyectos alineados al Plan de las 7 Transformaciones que serán financiados por el Gobierno Bolivariano, demostrando la vitalidad del Sistema de Gobierno Comunal.

El municipio Ribas lideró la participación con 16 comunas y la postulación de 110 proyectos en 34 centros electorales, reflejando un alto nivel de organización popular. Seguidamente, el municipio Tovar demostró su compromiso con siete comunas, 49 proyectos y 14 centros de votación.

Los municipios Santos Michelena, Bolívar y Revenga también tuvieron una participación significativa, con cinco, cuatro y tres comunas, respectivamente, presentando un total de 35, 28 y 21 proyectos para la escogencia popular.

La señora América Tirado, habitante de la Comuna “Camino a Los Libertadores”, del municipio Ribas, expresó: “es importante la participación de los vecinos y vecinas en estas consultas, gracias a nuestro Presidente que nos está dando la oportunidad para que nosotros mismos elijamos los proyectos que mejor beneficien a nuestras comunidades, para seguir avanzando en la consolidación de nuestros sectores populares”.

Ángel Tovar, de la Comuna “Alto Tuy”, municipio Revenga, resaltó la importancia de estas consultas: “hoy celebramos esta cuarta consulta, ya que las anteriores han sido de bastante ayuda para nuestra comunidad y por eso estamos felices de participar”.

“Esta no es una elección de personas, es una elección de la comunidad para la comunidad”, expresó María Matos, vocera de la Comuna “El Gran Sueño de Chávez”, del municipio Santos Michelena.

La IV Consulta Popular Nacional no solo permitió la elección de proyectos esenciales, sino que sirvió como un ejercicio de fortalecimiento y validación de las Comunas como el corazón de la gestión pública territorial.

