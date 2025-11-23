Poder Popular de Sucre vivió fiesta electoral este 23N

CIUDAD MCY.- Este domingo 23 de noviembre en el municipio Sucre del estado Aragua, el poder popular atendió el llamado a la IV Consulta Nacional Popular, acudiendo masivamente a esta fiesta democrática y participativa, para elegir los proyectos prioritarios para sus circuitos comunales, tal como estaba previsto y cumpliendo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro Moros, de transferir competencias al pueblo, rumbo a la construcción de un estado Comunal.

Durante la jornada, el Alcalde Wilson Coy ejerció su derecho al voto, desde la Comuna Hijos de Chávez en Victoria, donde expresó, «tenemos 8 comunas, son 8 proyectos que van a ser financiados por el conductor de victoria, el Presidente Nicolás Maduro, que está de cumpleaños y le está dando regalos a todo el pueblo de Venezuela».

Agregó Coy, que ha venido brindando todo el apoyo necesario al poder popular organizado y es por ello que señaló, «desde el municipio Sucre, junto a nuestra gobernadora Joana Sánchez, seguimos apostando a los proyectos comunitarios, a la transferencia de competencia, para qué el pueblo se empoderé de lo que le corresponde, porque solo el pueblo salva al pueblo».

Cabe mencionar, que entre Cagua y Bella Vista, fueron habilitados 10 centros electorales, con un total de 16 mesas, para los 8 circuitos comunales: Comandante Eterno, Kaguacao, Comuna Socialista La Villa del Caracol, General Rafael Urdaneta, La Gran Carpiera Socialista, Agroproductiva Conductores de Victoria, Hijos de Chávez en Victoria y Cacique Meregoto.

Es importante señalar, que el poder popular organizado se desplegó desde tempranas horas, con alegría y entusiasmo, dando apertura a sus centros electorales, para la jornada que resultó todo un éxito y se desarrolló sin ningún contratiempo, porque el pueblo ha visto materializado la ejecución de proyectos anteriores, siendo esta iniciativa del Jefe de Estado, única en Latinoamérica, donde el pueblo tienen la oportunidad de decidir qué obras ejecutar en sus comunidades, demostrando una vez más, que en Venezuela se vive en democracia participativa y protagónica.

