Ejecución de proyectos comunitarios garantiza servicios óptimos en FLA

Con el Plan 50/50, el Poder Popular y la Alcaldía avanzan en la sustitución de tuberías de agua potable y rehabilitación de un centro asistencial

CIUDAD MCY.- Tras la IV Consulta Popular Nacional, el municipio Francisco Linares Alcántara avanza en la construcción del nuevo modelo de Estado participativo, en el que la población administra y dirige los recursos según los planteamientos de las Agendas Concretas de Acción (ACA).

El financiamiento del Consejo Federal de Gobierno a los proyectos ganadores se robustece con el Plan 50/50 que efectúa el alcalde Víctor Bravo, al aumentar los ingresos y mano de obra capacitada para la ejecución de obras.

COMUNA ITOTO MANTO

Las familias de la comunidad El Paraíso son beneficiadas con la sustitución de 500 metros lineales de tubería de agua potable, trabajo que garantiza el acceso constante del vital líquido.

Hasta la fecha, las cuadrillas de labores públicas concretaron el mejoramiento de la red al remplazar más de 100 metros de la estructura antigua, además, solucionaron un caso puntual del sistema de drenaje en una vivienda, para ofrecer un abordaje completo.

La población se mostró feliz y satisfecha con la ejecución del proyecto. “Estamos contentos porque vamos a tener agua de forma permanente, antes llegaba cada dos días”, relató Henry Paredes, residente de la zona.

Por su parte, Maritza Salazar manifestó que una de las propuestas para el 8 de marzo, día en que se realizará la V Consulta Popular, es brindar continuidad a estas acciones, para así abarcar totalmente la comuna Itoto Manto. La colectividad espera la culminación de labores para solicitar a las autoridades el asfaltado.

COMUNA BATALLA DE SANTA INÉS

Durante las jornadas electorales, gran parte de los habitantes de la comuna Batalla de Santa Inés decidieron rehabilitar el Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) homónimo, el mismo ya se ubica en la cuarta fase de reforma.

La encargada de la ejecución de tareas y acompañamiento, Abigail Figuera, reseñó los trabajos que se llevan a cabo en el centro asistencial, entre ellos: adecuación del sistema eléctrico interno, instalación de ocho unidades de aire acondicionado y cielo raso, saneamiento de paredes, rehabilitación de las salas de baño, iluminación, embellecimiento con pintura, por mencionar algunos.

En esa línea discursiva, Mailyn Abia, directora del ASIC, refirió que gracias a la optimización de la infraestructura podrán ofrecer un servicio de primera calidad, más ameno y lleno de comodidades.

Aunque el sitio no se encuentre operativo por las obras, el personal médico mantiene las visitas casa por casa. “El equipo se encuentra desplegado en las calles, ofreciendo las consultas y jornadas de vacunación”, aseguró Abia.

Del mismo modo, Isabel Rengifo, vocera comunal expresó en nombre de los vecinos el agradecimiento por todo el apoyo recibido.

Como parte de las políticas que el presidente Nicolás maduro dispuso en la 2T, 4T y 5T, el nuevo sistema de gobernanza y gobernabilidad popular se afianza en el territorio, bajo la guía de la presidenta Encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CIUDAD MCY