Despacho de GLP benefició a más de 3 mil familias de FLA

PorBeatriz Guilarte

Feb 19, 2026

El equipo de Aragua Gas se desplegó en las comunidades Paraparal y Fundo Coropo para garantizar este importante servicio a la población

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano mediante los distintos planes de acción continúa brindando soluciones a la población. En esta oportunidad, más de 3 mil 200 familias del municipio Francisco Linares Alcántara fueron beneficiados con una jornada de distribución de gas.

El despacho de este importante servicio se realizó de manera simultánea en las comunidades de Paraparal y Fundo Coropo, informó Alexander Carusi, gerente general de Aragua Gas.

“Nos encontramos toda la fuerza laboral, desplegados en el territorio, como lo orienta la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez”, declaró a los medios de comunicación.

El reimpulso de la industria en el último semestre permite agilizar el tiempo de llenado de cilindros, pues ahora las actividades se realizan en plazos record. “El departamento municipal de Gas trabaja en articulación con la empresa, lo que hace posible acortar los ciclos”, subrayó Diocar Mendoza, enlace municipal de Gas.

Bajo esa línea, Yuvisaika Tanaima, jefa de comunidad, exaltó que las políticas en materia de servicios públicos aseguran mejores condiciones de vida a la población. “La comunidad se encuentra muy contenta porque ya no tenemos ningún problema con la atención del gas, constantemente llegan las jornadas”.

En cumplimento a las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y bajo la guía de la presidenta Encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y el Alcalde Víctor Bravo sellan las alianzas institucionales en pro de los habitantes de esta jurisdicción.

