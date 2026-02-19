El TSJ en la Calle consolida justicia gratuita con más de 20 jornadas en Aragua

La jornada de tribunales móviles comunales llegó a la UENB “Juan Lovera”, de Mata Redonda, específicamente en la comuna Agroturística el Torreón del Sur

CIUDAD MCY.- Este jueves, en la comunidad de Mata Redonda, específicamente en la UENB “Juan Lovera”, ubicada en la comuna Agroturística el Torreón del Sur, se convirtió en epicentro de una jornada de justicia de calle, donde el Poder Judicial desplegó su capacidad operativa para atender las necesidades legales de los habitantes de la zona.

La actividad estuvo encabezada por la jueza civil del estado Aragua, Isabel Molina, quien comandó un equipo multidisciplinario de instituciones que se encargaron de garantizar el acceso a la justicia de forma gratuita, directa y expedita a todos los asistentes.

EL TSJ EN EL CORAZÓN DE LAS COMUNIDADES

La jornada permitió a los vecinos gestionar trámites en asesoría legal integral, tramitación de divorcio y títulos supletorios, declaraciones de únicos y universales herederos, asuntos relacionados con la protección de niños, niñas y adolescentes, constancias de residencia y otros documentos civiles.

«Estamos dándole seguimiento a cada caso. Cuando una persona no cuenta con un abogado privado, la Defensa Pública entra en acción para orientarlos y acompañarlos en todo el proceso», explicó la jueza Molina, subrayando que la intención es no dejar a ningún ciudadano en estado de indefensión.

UN DESPLIEGUE INDETENIBLE

La jornada en Mata Redonda no fue un hecho aislado. Según informó la jueza Isabel Molina, el Poder Judicial mantiene un despliegue simultáneo en distintos puntos del estado. Mientras se atendía a la comunidad en Girardot, otro equipo operaba en el municipio Santiago Mariño.

«No tenemos días de descanso para esta labor. Todos los días nos encontramos desplegados en los diversos municipios. El día de hoy alcanzamos un promedio de 160 personas atendidas «, detalló la magistrada.

En lo que va de año, se han realizado aproximadamente 20 jornadas exitosas, lo que representa un impacto positivo en más de 3.000 ciudadanos aragüeños que han visto resueltos sus nudos legales sin salir de su sector.

PRÓXIMAS PARADAS: SUCRE Y RÍO BLANCO

La agenda de los Tribunales Móviles Comunales no se detiene, por lo que la autoridad judicial anunció que para este sábado el despliegue se trasladará al municipio Antonio José de Sucre, mientras que la próxima semana el operativo regresará a Girardot, específicamente al sector de Río Blanco.

Para finalizar, Isabel Molina hizo un llamado a la colectividad a mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales de la institución, donde se publican constantemente los cronogramas de las futuras jornadas. «Invitamos a todos a estar pendientes; la justicia está en la calle para servirles», concluyó.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CIUDAD MCY