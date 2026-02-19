Costaragua realizó despliegue integral de mantenimiento en la cinta costera

Siguiendo orientaciones del Ejecutivo nacional y la Gobernadora del estado Aragua, las cuadrillas ejecutaron labores de poda, desmalezamiento y recolección de desechos para optimizar los espacios públicos en Ocumare de la Costa.

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de preservar la belleza natural y la funcionalidad de los espacios turísticos del litoral aragüeño, el equipo de mantenimiento de Costaragua se encuentra desplegado en una jornada intensiva de saneamiento ambiental.

Estas labores, que abarcan desde la poda controlada hasta la recolección estratégica de desechos sólidos y orgánicos, forman parte de un plan maestro de atención que busca garantizar espacios dignos tanto para los habitantes de la parroquia Ocumare, como para los temporadistas que visitan la entidad.

​​El operativo responde al cumplimiento de la 2T de la Ley de las 7 Siete Transformaciones, impulsada por el presidente constitucional Nicolás Maduro; la presidenta encargada Delcy Rodríguez; y ejecutada en la región por la gobernadora Joana Sánchez.

Cabe destacar que, el despliegue actual prioriza la cinta costera, del municipio Costa de Oro, así como también, estacionamientos y vías principales de la referida localidad.

​​En el mismo orden de ideas, las cuadrillas de Costaragua han iniciado un protocolo de poda controlada y desmalezamiento para prevenir riesgos eléctricos y mejorar la visibilidad en las vías.

​»Siguiendo las orientaciones de nuestro Presidente y la Gobernadora, nos mantenemos en la calle. Nuestra meta es que cada rincón de la costa refleje el compromiso que tenemos con el bienestar del pueblo. Aquí no solo se limpia, se cuida el patrimonio de los aragüeños», destacaron fuentes vinculadas a la coordinación de mantenimiento.

​​Bajo la consigna «¡El único escudo será el corazón!», el equipo de Costaragua reafirma su mística de trabajo diario. Las labores continuarán de forma progresiva en otros sectores del municipio, asegurando que el estado Aragua siga siendo un referente de gestión pública y atención ambiental en el centro del país.

REINA BETANCOURT

FOTO : CORTESÌA