Arrancó Plan Nacional «No Te Rayes» en Aragua

La iniciativa tuvo como punto de partida 50 instituciones educativas del estado y continuará su despliegue territorial en las próximas semanas

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto entre el Poder Popular, las instituciones educativas y los Cuerpos de Seguridad, el estado Aragua dio inicio formal al Plan Nacional de Respeto al Rayado “No Te Rayes”. El lanzamiento, realizado el Liceo Agustín Codazzi de Maracay, marca el comienzo de una ofensiva de concienciación vial que abordará, en su primera fase, 50 instituciones educativas ubicadas en zonas de alto flujo vehicular en los 18 municipios de la entidad.

​Esta iniciativa se enmarca en la Segunda Transformación (2T) del Plan Nacional de las Siete Transformaciones impulsado por el Gobierno nacional, cuyo objetivo es la edificación de «ciudades más humanas». Según las autoridades, esta acción no solo se trata solo de pintura sobre el asfalto, sino de un compromiso ético por la vida y la convivencia ciudadana.

A propósito del inicio de este plan, el diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, señaló que esta acción se vincula directamente con la reforma de la Ley de Convivencia Ciudadana, normativa que impulsa la gobernadora Joana Sánchez y el Consejo Legislativo en Aragua.

«Estamos fomentando una nueva cultura vial. El apoyo de los alcaldes y de la gobernadora Joana Sánchez será fundamental para extender este beneficio a las mil 295 instituciones del estado», explicó.

​EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN

​Entretanto, la autoridad única de Educación en Aragua, Leira Suárez, destacó que el plan piloto prioriza los planteles que colindan con avenidas principales y calles de alto tránsito. «Aquí se respira el futuro de nuestra Patria. Si generamos conciencia sobre la prevención vial, nuestros niños se sentirán cada día más seguros», afirmó.

​Uno de los anuncios más destacados fue la formación de 20.000 patrulleros escolares, quienes serán juramentados el próximo mes de mayo tras completar un programa de capacitación en seguridad vial. Este contingente infantil será el encargado de replicar el mensaje de respeto a las señales de tránsito dentro y fuera de sus comunidades.

​UN DESPLIEGUE CÍVICO-MILITAR-POLICIAL

​El operativo cuenta con el respaldo técnico del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y la Guardia del Pueblo. Las labores de demarcación vertical y horizontal ya comenzaron simultáneamente en tres puntos críticos: el municipio Girardot (Liceo Agustín Codazzi), Sucre y Camatagua.

​»No pises el rayado, no te rayes. Es un mensaje claro para que el conductor entienda que donde hay una señalización escolar, debe existir la precaución máxima», enfatizó la autoridad educativa.

​​LA VOZ DEL PODER POPULAR

​Para los vecinos y representantes, la seguridad peatonal es una prioridad que trasciende las aulas. Miguel Freites, vocero de la Comuna Socialista Maracayá, expresó que este plan garantiza la «suprema felicidad social» al proteger no solo a los estudiantes, sino también a las personas con movilidad reducida y adultos mayores.

​»Una comunidad organizada se reconoce por el respeto a sus normas», comentó Freites, resaltando la importancia de la unión cívico-militar para alcanzar las metas de desarrollo territorial y calidad de vida.

Por otro lado, Olga Sáez, representante del Consejo Comunal de Calicanto, extendió un agradecimiento a las instituciones que han participado en esta iniciativa, “Estamos agradecidos porque eso garantiza la seguridad a las personas, a los adultos mayores, a los niños, a las personas que cruzan personalmente las avenidas, quería dar gracias a la alcaldía, al INTT, a la Guardia del Pueblo, a nuestra gobernadora Joana Sánchez y al Ministerio de Educación, lo que significa que vamos hacia la paz,hacia la seguridad y es lo que realmente el pueblo necesita”, dijo.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CIUDAD MCY