Sapmidsfla cuenta con nuevas herramientas de trabajo

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de garantizar la eficiencia, seguridad y calidad en las labores de embellecimiento que se enmarcan al Plan Linares Más Limpio, las cuadrillas del Servicio Autónomo para el Manejo Integral del Municipio Francisco Linares Alcántara (Sapmidsfla), recibieron una dotación de equipos de trabajo.

En la jornada el Alcalde de la jurisdicción, Víctor Bravo entregó a Sapmidsfla cepillos de barrer, rastrillos, guantes, maquinas desmalezadora, machetes, palas, aceites especiales para motores dos tiempos, conos de seguridad entre otras herramientas.

Con los nuevos instrumentos, Sapmidsfla continuará desarrollando jornadas de limpieza en las vías principales, calles, áreas verdes y espacios de esparcimiento para brindarles un ambiente más agradable y saludable a los ciudadanos.

Además las herramientas permitirán que se realice un trabajo más rápido y seguro garantizando un nivel de calidad en cada tarea que está enmarcada al Plan Linares Más Limpio.

Está acción evidencia el compromiso del Gobierno Bolivariano en brindarles a los ciudadanos entornos agradables y fomenta la eficiencia de los trabajadores en sus tareas.

IRENE RODRÍGUEZ |FOTOS| CORTESIA