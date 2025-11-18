Ejecutivo sucrense reforzó atención integral a las féminas

Con la instalación de mesas técnicas para la sectorización de necesidades, el gobierno bolivariano junto al pueblo organiza las acciones en materia de protección

CIUDAD MCY.-Proteger la integridad de las féminas en todas sus etapas de vida se volvió un punto focal dentro de la dinámica gubernamental, eso motivó al Ejecutivo del municipio Sucre a tomar acciones preventivas y de cuidado.

‎La principal estrategia fue la instalación de Mesas Técnicas de Mujeres, allí trazaran la ruta de atención según las necesidades y problemas de cada comunidad.

El acto, que tuvo lugar en el Concejo Municipal, fue liderado por Gipsy Colmenares, autoridad única para los Asusto de la Mujer en el estado Aragua; Geysi Díaz, presidenta del Instituto de la Mujer Sucre; concejala Elba Fontaines, presidenta de la cámara edilicia.

Parte de las intervenciones fueron direccionadas hacia la territorialización de las labores, organización de los comités comunitarios, consolidar los siete vértices de la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM), y otros planes de trabajo que permitan garantizar la seguridad física, emocional y psicológica de la población.

“Queremos recibir el 2026 con altos nieves de ordenamiento en las comunidades, que juntas pongamos en marcha las Agendas Concretas de Acción de nuestra cartografía social y apuntar verdaderamente a la erradicación de la violencia”, subrayó Colmenares.

En ese contexto, una de las tareas planteadas es la campaña ministerial “Habla para Salvar”, esta consiste en la visita de los equipos promotores calle por calle, en periodos semanales, para llevar concientizaciones, formación y herramientas a las familias hasta la comodidad de los hogares.

Es valioso mencionar que, el planteamiento se llevará a cada comunidad, en miras de exhibir la presencia, objetivos y funciones de los Institutos Municipales encargados de esta materia. “Los equipos multidisciplinarios están dispuestos a atenderlas de forma gratuita; contamos con psicólogos, abogados, y otros profesionales”, reseñó la autoridad única para los Asusto de la Mujer.

La meta es que la población no requiera dirigirse únicamente a la sede del Instituto de la Mujer de Aragua (IMA), ubicado en la avenida Bolívar de Maracay, sino más bien, tenga conocimiento y haga uso de los especialistas locales.

Gipsy Colmenares señaló que, “las aragüeñas deben tener a misma protección, garantías y condiciones en igualdad desde cualquier área geográfica”.

Este hecho demuestra la voluntad del Gobierno Bolivariano, en sus tres niveles, de ofrecer a las féminas una vida libre, confortable, y sin agresiones en ninguna de sus manifestaciones, asimismo, que el trabajo conjunto con las bases ofrece mejores resultados.

Con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez, y el alcalde Wilson Coy, las políticas feministas son reforzadas dentro del municipio Sucre, como parte de la cuarta transformación del Plan de la Patria y Plan de la aragüeñidad.

Para un abordaje completo de la situación, se solicitó la asistencia y participación de todas de las direcciones de la Alcaldía del Municipio Sucre relacionadas al área, así como, órganos de seguridad.

Se espera que el periodo 2026 inicie con la estructuración completa de los mil 933 comités de mujeres comunitarios

THAIMARA ORTIZ | FOTOS : CIUDAD MCY