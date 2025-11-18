Refuerzan servicios de agua potable en Lamas

Los trabajos forman parte de la Segunda Transformación y los planes de infraestructura impulsados por el Gobierno Bolivariano

CIUDAD MCY.- Con el propósito de optimizar la distribución de agua potable en el sector, el equipo de Servicios Públicos del municipio José Ángel Lamas emprendió labores de aducción de tubería en la calle Félix Villalobos, en articulación con los planes de infraestructura local.

Los trabajos contemplan la instalación de nueva tubería y el acondicionamiento del tramo que conecta con la calle “J. Beaumont”, lo que permitirá mejorar la presión del suministro y atender de manera directa las necesidades manifestadas por residentes de la zona. Estas acciones forman parte de la estrategia para reforzar los servicios esenciales y garantizar su funcionamiento continuo.

La intervención se ejecuta conforme a la Segunda Transformación que comprende Ciudades Humanas para el Buen Vivir, orientada al fortalecimiento de los servicios públicos y la infraestructura.

Asimismo, responde a los lineamientos del Plan de las Siete Transformaciones (7T) del presidente Nicolás Maduro y al Plan de la Aragüeñidad promovido por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, en conjunto con el alcalde de la jurisdicción Tony García.

Con esta intervención, el Gobierno Bolivariano destaca su compromiso con la modernización de la infraestructura y el impulso de políticas orientadas al buen vivir de la población.

REINYMAR TOVAR | FOTOS : CORTESIA