Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Jornada de cedulación llegó a la parroquia Chuao

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Nov 26, 2025

Desde la plaza principal, la población accedió a un vital servicio como lo es la renovación del documento de identidad

CIUDAD MCY.-Con un extraordinario operativo de cedulación fueron beneficiados los habitantes de la parroquia Chuao, municipio Santiago Mariño, garantizando el derecho a la identidad.

La actividad se concretó gracias a los equipos del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), Alcaldía de Mariño, y del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) El Limón.

Desde la plaza principal, la población accedió a un vital servicio como lo es la renovación de cédulas, sin tener que movilizarse grandes distancias hasta la sede del organismo.

Una publicación en Instagram de Costaragua (@costaraguagob1) refirió que: “Desde la madrugada, se ha observado una afluencia excepcionalmente grande de ciudadanos, quienes se han movilizado en masa hacia los puntos de atención dispuestos para este proceso”.

Ese hecho demostró el compromiso cívico y valor patriota de los habitantes con la renovación de sus documentos de identidad, asimismo, la preocupación de Gobierno Bolivariano por garantizar el acceso oportuno de este bien.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY |
FOTOS CORTESÍA COSTARAGUA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Aragua

En Aragua la Segunda Transformación avanza exitosamente

26 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Estudiantado aragüeño listo para I Consulta Popular Universitaria

26 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Vuelo 92 de la Gran Misión Vuelta a la Patria retornaron a 175 venezolanos desde EEUU

26 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

La Ciudad de Turmero se prepara para celebrar su 405° aniversario

26 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez