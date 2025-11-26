Jornada de cedulación llegó a la parroquia Chuao

Desde la plaza principal, la población accedió a un vital servicio como lo es la renovación del documento de identidad

CIUDAD MCY.-Con un extraordinario operativo de cedulación fueron beneficiados los habitantes de la parroquia Chuao, municipio Santiago Mariño, garantizando el derecho a la identidad.

La actividad se concretó gracias a los equipos del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), Alcaldía de Mariño, y del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) El Limón.

Desde la plaza principal, la población accedió a un vital servicio como lo es la renovación de cédulas, sin tener que movilizarse grandes distancias hasta la sede del organismo.

Una publicación en Instagram de Costaragua (@costaraguagob1) refirió que: “Desde la madrugada, se ha observado una afluencia excepcionalmente grande de ciudadanos, quienes se han movilizado en masa hacia los puntos de atención dispuestos para este proceso”.

Ese hecho demostró el compromiso cívico y valor patriota de los habitantes con la renovación de sus documentos de identidad, asimismo, la preocupación de Gobierno Bolivariano por garantizar el acceso oportuno de este bien.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY |

FOTOS CORTESÍA COSTARAGUA