El fervor y la tradición reinaron en San Mateo por los 316 años de la aparición de la Virgen de Belén

CIUDAD MCY.- Entre cánticos, oraciones y un profundo sentimiento de identidad regional, el pueblo sanmateano desbordó la Concha Acústica de la Plaza Bolívar de la localidad para celebrar los 316 años de la aparición de la Virgen de Belén, Patrona del estado Aragua.

​El evento, cargado de simbolismo y esperanza, fue el escenario de una Sesión Especial Conjunta realizada por el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba) y el Concejo Municipal del Municipio Bolívar.

Autoridades regionales, municipales, alto clero y feligresía se unieron en un solo sentir para rendir tributo a la sagrada imagen.

​La jornada contó con la presencia de la Gobernadora Joana Sánchez, quien encabezó el acto y estuvo acompañada de la presidenta del Cleba, Katiana Hernández; la alcaldesa del municipio Bolívar, Marisol Rodríguez; el vicepresidente legislativo Johan Norato, y el cuerpo de legisladores y concejales de la entidad.

​Durante su intervención, la máxima autoridad regional destacó el carácter espiritual y plural del estado:

​»Aragua es un estado laico donde nuestra gente puede cobijarse espiritualmente en la religión que mejor le plazca, pues es un solo Dios. Hoy creemos en el Dios vivo y, por supuesto, honrar a nuestra Virgen de Belén nos llena de mucho gozo y alegría».

​UNIDAD Y ESPERANZA

​En un emotivo discurso, Sánchez enfatizó que la Virgen de Belén representa la esperanza y el amor, elevando una plegaria por el discernimiento y la paz.

Ante la coyuntura nacional, la Gobernadora extendió una invitación al pueblo de San Mateo a reencontrarse más allá de las diferencias: ​»Invito a todos a unirnos como un solo pueblo, independientemente de las posiciones políticas, ideológicas o culturales. Hoy todos debemos referirnos a un punto de encuentro: nuestro pueblo, nuestra identidad y el refuerzo de nuestros valores».

​Como anuncio destacado de la jornada, la máxima autoridad regional confirmó el inicio de la construcción de un monumento en honor a la Virgen de Belén, una obra que promete reforzar la identidad religiosa y turística de la zona.

Asimismo, se ratificó el compromiso de seguir avanzando en áreas vitales como salud y educación para elevar la calidad de vida de los aragüeños.

​​Por su parte, la legisladora Katiana Hernández, presidenta del Cleba, celebró la masiva participación ciudadana y realizó un llamado a la oración por la Patria y la unidad de los venezolanos.

​La solemnidad del acto también dio espacio para honrar el mérito ciudadano. El Concejo Municipal entregó reconocimientos a personalidades vinculadas a la historia y cultura local, entre las cuales destacó Almary Gil, Gerente de Información de Telearagua (Condecorada con la Orden en su Única Clase), el Párroco Joscar Eduardo Ortega Cortez, quien fungió como Orador de Orden y recibió la Orden Virgen de Belén en su Primera Clase por su destacada trayectoria y guía espiritual.

​​La alcaldesa Marisol Rodríguez clausuró el acto agradeciendo a los presentes y a quienes hicieron posible la movilización de fe, reafirmando que San Mateo se mantiene como un bastión de espiritualidad en el corazón de Aragua.

