Vías de Aragua atiende tramo estratégico de la carretera La Julia – Santa Cruz

El despliegue forma parte del Plan Regional que prevé continuar abordando puntos críticos para estabilizar la vía y mejorar las condiciones de transitabilidad

CIUDAD MCY.- El plan de modernización de las principales vías del estado se despliega también en el municipio José Ángel Lamas, específicamente en la carretera La Julia – Santa Cruz, donde el equipo de la empresa estatal Vías de Aragua realiza la colocación de mezcla asfáltica en caliente.

Las labores se ejecutan en un tramo de alta circulación que conecta a comunidades y zonas productivas, con el propósito de optimizar la movilidad y garantizar una superficie vial segura y en mejores condiciones.

La jornada forma parte de las acciones orientadas por el Plan de las Siete Transformaciones (7T) creado por el presidente Nicolás Maduro y coordinadas por el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, en articulación con la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, quien impulsa la atención integral de la infraestructura vial en la entidad.

En el municipio José Ángel Lamas, estos trabajos cuentan con el acompañamiento operativo de la alcaldía municipal encabezada por el alcalde Tony García, permitiendo una atención conjunta que facilita el despliegue de maquinaria, la organización de las cuadrillas y la supervisión continua de los frentes de obra.

REINYMAR TOVAR | FOTOS : CORTESIA