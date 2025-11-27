Inparques Aragua refuerza vigilancia ambiental en el Parque Nacional Henri Pittier

Los despliegues operativos permitirán reducir impactos negativos y reforzar la protección de uno de los ecosistemas más valiosos del país

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de garantizar la protección integral del ecosistema, el Instituto Nacional de Parques (Inparques) Aragua hizo de conocimiento público el inicio de jornadas de fiscalización y vigilancia ambiental a cargo de sus guardaparques y personal técnico en el Parque Nacional Henri Pittier.

Las labores incluyen patrullajes continuos en distintos sectores del parque, supervisión de senderos, control de actividades humanas y monitoreo de zonas vulnerables para prevenir riesgos que puedan comprometer la biodiversidad. Resaltando que en cada despliegue, los equipos verificarán el cumplimiento de las normativas ambientales, orientando a los visitantes y atendiendo incidencias relacionadas con la seguridad ecológica del espacio.

Entre las acciones esenciales se encuentran la prevención de incendios forestales, la evaluación de focos de riesgo, la revisión de áreas con presencia de fauna sensible y la atención inmediata de situaciones que pudieran derivar en afectaciones ambientales.

Es importante mencionar que las actividades ejecutadas en el parque forman parte de la Gran Misión Madre Tierra, política nacional que articula esfuerzos institucionales y comunitarios para promover la conservación de los recursos naturales y fortalecer la cultura ecológica en todo el territorio.

REINYMAR TOVAR | FOTOS : CORTESIA