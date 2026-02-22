El Papa urge a un alto el fuego y que se retome el diálogo para la paz en Ucrania

CIUDAD MCY.- El Papa León XIV realizó este domingo un fuerte llamamiento para que cesen las armas, se llegue a un alto el fuego y se refuerce el diálogo para conseguir la paz en Ucrania, tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro

«Cuántas víctimas, cuántas vidas y familias destrozadas, cuánta destrucción, cuánto sufrimiento indecible. Cada guerra es realmente una herida infligida a toda la familia humana, que deja tras de sí muerte, devastación y un rastro de dolor que marca a generaciones. La paz no puede posponerse», dijo el papa recordando que se cumplen los 4 años de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa.

FUENTE : GLOBOVISIÓN

FOTO : CORTESÍA