José María Balcázar inicia su gestión en Perú con 63 % de rechazo popular

‏CIUDAD MCY.- José María Balcázar inició su gestión como presidente interino de Perú con un 63 % de desaprobación de la ciudadanía, reseña una encuesta realizada por la empresa Ipsos, y publicada por medios locales.

Solo el 24 % de los consultados respalda su designación por el Congreso, tras la destitución de José Jerí. Además, el 81 % considera que bajo su liderazgo la situación en el país no mejorará, mientras que el 55 % cree que seguirá igual y el 26 %, que empeorará.

La desaprobación se mantiene en niveles similares tanto en Lima como en el interior del país, lo cual evidencia un clima de bajas expectativas frente al nuevo Gobierno. Expertos consideran que estas cifras son previsibles, al tratarse de una Administración elegida por un Congreso con altos índices de rechazo.

A diferencia de Jerí, quien comenzó su breve mandato con mayor respaldo, Balcázar encara sus primeros días en el cargo bajo un marcado escepticismo ciudadano.

FUENTE : VENEZUELA NEWS

FOTO : CORTESÍA