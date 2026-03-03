Sector pesquero registra crecimiento del 23% en los primeros meses de 2026

CIUDAD MCY.- El sector de pesca y acuicultura registra un crecimiento del 23% en los primeros meses del año, en relación al 2025, una cifra que refleja la efectividad de las políticas económicas aplicadas al motor agroalimentario; así lo destacó la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, durante una inspección a la Planta Procesadora de Productos Pesqueros Pacific Seafood en Cumaná, estado Sucre.

En su alocución, la mandataria encargada indicó que durante el año 2025 “hubo un crecimiento aproximado del 6% en el Producto Interno Bruto (PIB)” de estos sectores.

“He estado conversando con la presidenta del Banco Central de Venezuela, que me ha dado buenas noticias para el cierre del año 2025, cierre en positivo del crecimiento económico de Venezuela. Este año 2026 tenemos extraordinarias proyecciones del crecimiento del PIB, para garantizar el alimento a nuestro pueblo y la soberanía alimentaria. Que sea el impulso productivo nacional que ponga el alimento en la mesa de los venezolanos y que al mismo tiempo estos productos se conviertan en los embajadores a llevar el nombre de Venezuela para otras partes del mundo”, dijo.

Vale destacar que durante su recorrido por la planta, Rodríguez observó el ciclo productivo de rubros como el tahalí, la curvina y el carite, los cuales son suministrados por productores artesanales de la zona. Además, revisó las líneas de empaquetado al vacío y los sistemas de almacenamiento congelado destinados tanto al mercado nacional como a la exportación hacia Norteamérica y Asia.

“Este es el mecanismo, la fórmula virtuosa que hemos hablado para Venezuela: potenciar todos los motores productivos y que tengan a su vez el componente exportador para que Venezuela reciba divisas; es una forma de derrotar el bloqueo económico”, puntualizó.

TEMPORADA DE LA SARDINA

Asimismo, la presidenta encargada anunció que, en el marco de la celebración del Día del Pescador, este 15 de marzo se dará inicio a la temporada de la sardina 2026.

Rodríguez instruyó al ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, organizar todo lo referente a la logística, mientras realizaba un recorrido por la Planta Procesadora de Pescado Pacific Seafood, ubicada en el estado Sucre.

PRESIDENTA ENCARGADA GARANTIZA RESPALDO PARA MANTENER ACTIVA LA PRODUCCIÓN NACIONAL

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró todo el apoyo del Gobierno nacional para que el sector productivo se mantenga activo en el país y garantice la soberanía alimentaria.

“Los sectores productivos nacionales saben, tienen confianza en que las políticas del Gobierno venezolano siempre han sido para no solamente acompañarlos, sino para dar un impulso productivo al país, para que las industrias se desarrollen a plena capacidad”, destacó la mandataria encargada.

Durante un recorrido a la Planta Procesadora de Pescado Pacific Seafood, ubicada en el estado Sucre, Rodríguez explicó que “las políticas de financiamiento, las políticas de aranceles, las normas técnicas, tienen que ir acompañadas en esa dirección. Así que toda Venezuela a producir”.

El objetivo central de estas políticas económicas es permitir que las industrias operen a su plena capacidad y aprovechen el potencial instalado que aún tiene un amplio margen de crecimiento para fortalecer la economía interna.

Finalmente, manifestó que Venezuela ha demostrado al mundo que, frente a las Medidas Coercitivas Unilaterales, “no se quedó de brazos cruzados”. Por el contrario, explicó que el país se levantó con fuerza y puso en marcha un aparato productivo resiliente que prioriza la garantía de los alimentos para su pueblo.

FUENTE PREJSA PRESIDENCIAL |VTV

FOTO: CORTESÍA