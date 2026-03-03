Equipo de Futsal Down capitalino se llevó la copa «Oriana González»

CIUDAD MCY.- La cancha 2000 de La Mora, Fue el escenario para que se llevará el invitacional de Futsal Down «Copa Oriana González» en su tercera edición, dónde se enfrentó la selección de Distrito Capital vs. Aragua, cerrando el marcador a favor del equipo capitalino 4 a 2.

Los jóvenes de ambos equipos mostraron en la cancha su extraordinario talento y disciplina.

La DT (Director Técnico) profesional de Tigres Futsal tanto femenino como masculino, Oriana González, se hizo presente en la actividad resaltando la importancia de este encuentro de inclusión, «no sabíamos que íbamos a tener tanto público y aquí estamos celebrando este encuentro de inclusión».

El alcalde Juan Carlos Sánchez, también se acercó a la cancha y junto a la DT Oriana González realizaron la entrega de la respectiva premiación.

La jornada estuvo organizada por el instituto Municipal de Deporte (IMDERIBAS), presidida por Andy Cordero quien resaltó que la actividad fue posible gracias al apoyo de la gobernadora Joana Sánchez y del alcalde Juan Carlos Sánchez, además de contar con el patrocinio de Venecolor.

PRENSA RIBAS

FOTOS: CORTESÍA