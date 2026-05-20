El TAT reabre sus puertas como el faro cultural de Mariño

El emblemático espacio histórico resurge como escenario para el arte, la cultura, el turismo y el encuentro familiar luego de haber concluido su rehabilitación integral en dos fases ejecutadas por el Gobierno regional y municipal

CIUDAD MCY.- Las luces se encienden nuevamente, al ritmo de la música y con una vibra de arte e identidad mariñenses, el Teatro Ateneo de Turmero (TAT) reabre sus puertas con su inauguración, luego de concluir con éxito su rehabilitación.

El emblemático espacio, ubicado en el casco histórico de Turmero, se consolida como el corazón cultural de la ciudad con el fin de preservar las tradiciones y la identidad patrimonial de las futuras generaciones.

La renovación trasciende lo puro arquitectónico, el proyecto ha sido concebido como la plataforma para fortalecer la cultura, el arte, la formación artística, el encuentro ciudadano y turismo local.

El acto de apertura de la histórica edificación estuvo encabezado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal; la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán, quienes junto a cultores y representantes de diferentes expresiones culturales de la jurisdicción, reafirmaron su compromiso con la cultura como eje de transformación social.

RENACER DE TURMERO

Durante los actos protocolares que estuvieron llenos de expresiones y manifestaciones culturales que identifican la idiosincrasia turmereña, el ministro calificó esta reapertura como el renacer de Turmero.

«Este es el renacer de Turmero, con este Ateneo extraordinario, con esta música, con estos bailes, las obras de teatro, las pinturas, los coros, la gastronomía, porque le dan vida a estos espacios» señaló Cazal.

En ese mismo sentido la autoridad nacional destacó que estos espacios representan un punto de encuentro y de identidad para las familias.

«Esto es muy importante porque es la identidad de un pueblo que está en Resistencia, pero que vive con dignidad para un futuro mejor» concluyó.

Por su parte, la gobernadora Joana Sánchez señaló que el proyecto nació del impulso comunitario y de las consultas populares realizadas con la juventud y las comunas del municipio.

“Este espacio inicia con el sueño de la comuna, de la comunidad y de las consultas. El esfuerzo de esta juventud y de esta comuna hizo que avanzáramos hacia este proyecto cultural”, afirmó.

Asimismo, resaltó la importancia histórica y patrimonial del municipio Santiago Mariño, al tiempo que aseguró que el ateneo servirá para preservar y fortalecer las tradiciones culturales de Turmero.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA