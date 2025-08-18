El TOM se renueva con el Plan de la Aragüeñidad

***Una proyección fresca de la imagen, cartelera e infraestructura llega a ese importante espacio como parte de las políticas culturales de la gobernadora Joana Sánchez

CIUDAD MCY.- Antes de asumir las riendas del estado, la gobernadora Joana Sánchez hizo especial hincapié en el rescate de la identidad regional, algo que plasmó en su proyecto denominado “Plan de la Aragüeñidad 2025-2029”. Allí describe como la cultura juega un rol fundamental para el desarrollo de la entidad.

Bajo esa premisa de trabajo, la junta directiva del Teatro de la Ópera de Maracay (TOM) inició la reproyección de imagen e infraestructura en la sala de espectáculos más importante de la entidad.

El presidente de la institución, Sendy Romero, ofreció durante una entrevista a los medios de comunicación, detalles sobre los trabajos que se ejecutan para mejorar la experiencia de quienes asisten al TOM.

En el área de las presentaciones, los últimos dos trimestres estarán llenos de arte, danza y música, esto gracias a las alianzas con casas productoras que traerán gran variedad de eventos como; el concierto de Jeremías, el próximo 30 de agosto; la pieza teatral 3 Reinas, con Dora Mazzone, Kiara y Alexandra Braun, el 5 de septiembre.

El Sistema de Orquestas del estado Aragua y escuelas locales dedicadas a la enseñanza y movida cultural, también preparan nuevas jornadas abiertas a todo el público.

“Estamos comprometidos con el nuevo proyecto, sobre todo con las alianzas y espectáculos que traemos (…) venimos en función de rescatar la aragüeñidad, y la mejor manera de hacerlo es en este espacio, uno de los principales escenarios” expresó Romero.

TRABAJOS DE REMOZAMIENTO

Para garantizar la correcta ejecución de todas las actividades, así como, la seguridad y confort de los espectadores, se llevan a cabos trabajos de adecuación en diversas partes del edificio.

Uno de los más relevantes es la rehabilitación del Café TOM, sitio que pretende incentivar la economía local con la venta de alimentos, y ofrecer espacios embellecidos para el disfrute de los ciudadanos. Asimismo, el lateral donde se encuentran las mesas pasará a convertirse en el corredor cultural del Casco Histórico de Maracay.

“Un sitio donde aragüeños y visitantes optarán por tardes musicales, poesía, baile, tablado, y deleitarse con todo lo que ofreceremos” resaltó el presidente del ente.

Otro punto de interés resulta la impermeabilización de la extensa estructura, la misma se ejecuta por fases. “Es parte del trabajo que se realiza con el apoyo del presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez” añadió.

La oportunidad fue propicia para extender la invitación a los organizadores de eventos a tener al TOM como primera opción, “tenemos una agenda abierta de espectáculos musicales y teatrales, nos unimos en la aragüeñidad y rescate de los espacios, los esperamos para disfrutar de la cartelera”.

THAIMARA ORTIZ / FOTOS REFERENCIALES