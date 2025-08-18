Terminal de Oriente avanza como obra clave de movilidad en Aragua

*** La obra impulsada por el Gobierno Bolivariano entra en una fase clave con la instalación de la cubierta de andenes

La construcción del nuevo Terminal de Oriente, ubicado en el municipio Girardot, continúa consolidándose como una de las obras estratégicas más importantes de la región, destinada a modernizar el sistema de transporte terrestre y ampliar la movilidad entre el estado Aragua y el resto del país.

Gracias al compromiso de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y el respaldo del alcalde de la jurisdicción Rafael Morales, esta infraestructura se perfila como un puerto terrestre de alto tránsito que permitirá optimizar el traslado de pasajeros bajo estándares de eficiencia y calidad de servicio.

En esta etapa de ejecución, los trabajos se centran en la instalación de la cubierta de techo en los andenes, una estructura clave que garantizará comodidad y resguardo a los usuarios del terminal. Dichas labores son desarrolladas por equipos técnicos de la alcaldía de Girardot y la empresa adscrita a la Gobernación Construaragua, en una acción conjunta que reafirma el compromiso institucional en materia de obras públicas.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano afianza su propósito de impulsar infraestructuras que potencien la calidad de vida de los habitantes, resaltando el esquema para constituir ciudades más humanas.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA