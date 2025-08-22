Embellecimiento de murales rinden homenaje a la mujer ocumareña

***Esta iniciativa que forma parte del Plan de Abordaje Integral de las Costas, busca crear entornos que no solo son estéticamente agradables, sino que también cuentan la historia buscando fortalecer la identidad cultural de la localidad***

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de destacar el rol fundamental de las mujeres de la localidad y embellecer sus espacios públicos, se realizan de labores de pintura de murales en el municipio Ocumare de la Costa de Oro.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Abordaje Integral de las Costas, orientado por la vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, Los trabajos buscan crear una «ciudad mural» que refleje la rica historia, cultura y tradiciones de las mujeres de Ocumare.

La Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, bajo el liderazgo de Gipsy Colmenares, dio a conocer que, a través de este proyecto artístico, se rinde homenaje a la mujer ocumareña en todas sus facetas: abuelas, madres, jóvenes, artistas, emprendedoras, agricultoras, maestras, pescadoras y dulceras.

Ellas son consideradas el alma del pueblo, al visibilizar su historia, se busca fortalecer la identidad cultural y, a su vez, impulsar el turismo local.

Es importante mencionar que esta acción se sigue los lineamientos del Plan de las 7T y el Plan de la Aragüeñidad, específicamente en la 2T: Ciudades Humanas para el Buen Vivir.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESIA