Mujeres mariñenses reafirman apoyo al presidente Maduro ante agresiones de EE UU

CIUDAD MCY.- En un acto de compromiso patriótico, las féminas del municipio Santiago Mariño y más de 20 movimientos sociales se concentraron en la Plaza de la Mujer para expresar su respaldo al presidente Nicolás Maduro Moros, ante las recientes agresiones hostiles impuestas por el Gobierno norteamericano.

El evento que congregó a diversas organizaciones como la Vicepresidencia de Mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Frente Fernanda Bolaños, fue liderado por Génesis Sánchez, miembro del comité de mujeres de la localidad y representante del vértice 6 de la Gran Misión Venezuela Mujer.

Durante la actividad, el grupo de féminas emitió un comunicado en el que rechazaron enérgicamente lo que consideran un intento del imperio de instaurar una agenda terrorista en el país, impulsado por «sectores violentos de la derecha venezolana».

Asimismo alzaron su voz y condenaron el intento de llevar a la nación a situaciones desestabilizadoras, guarimbas y actos terroristas.

LAS MUJERES MARIÑENSES QUIEREN PAZ

“Hoy todas las mujeres del municipio Santiago Mariño estamos reunidas en este hermosa plaza construida por nuestra gobernadora Joana Sánchez, para demostrar el apoyo rotundo a nuestro presidente Nicolás Maduro» señaló Génesis Sánchez.

Además añadió: » Nosotras seguiremos en esa lucha constante por nuestra patria, paz y soberanía, así como hace mucho tiempo nuestras heroínas nunca se doblegaron al imperio español… Como dignas mujeres venezolanas, nunca nos vamos a doblegar al gobierno de los Estados Unidos y por supuesto mucho menos a la extrema fascista que intenta socavar la paz y la tranquilidad».

Sánchez enfatizó que las mujeres aguerridas, emprendedoras, comuneras y luchadoras mariñenses continúan trabajando por construir la paz del país y del estado Aragua.

«Las mujeres, seguiremos trabajando por más paz y justicia social para nuestro pueblo y en la defensa de este modelo de inclusión social que garantiza los derechos y la patria para nuestros hijos e hijas»

FÉMINAS EN DEFENSA DE LA PATRIA

Entretanto, Marvin Reyes comentó «Ninguna daremos un paso atrás, siempre estaremos prestas y dispuestas a luchar por nuestra patria, que es el legado más grande que nos dejaron nuestras heroínas, nuestros héroes… Y hoy, estamos aquí en lucha, en batalla, diciéndole a ese imperio que no pisará nuestra tierra, la tierra que hemos logrado construir con la revolución que nos dio nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías».

Por su parte, Ninoska Salazar subrayó que las mujeres unidas jamás serán vencidas, “No nos dejaremos quitar lo que tanto nuestras heroínas y nuestros patriotas lucharon, así que, aquí estamos un grupo, un equipo, en representación de millones de mujeres de esta Venezuela grande y patriota»

Finalmente la furia del Movimiento feminista reafirmó su apoyo, al presidente Nicolás Maduro, a la gobernadora Joana Sánchez y al alcalde Carlos Guzmán para defender juntos la Patria y la Soberanía.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CIUDAD MCY