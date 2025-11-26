En Aragua la Segunda Transformación avanza exitosamente

La Gobernadora Sánchez siguiendo lineamientos del Primer Mandatario Nacional y del vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, encabezó una jornada de mantenimiento y alumbrado público que se desarrolló en la Autopista Regional del Centro (ARC) , con el propósito ofrecer iluminación a los conductores en la concurrida arteria vial

Ciudad MCY.-La Vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez realizó un recorrido en la Autopista Regional del Centro, específicamente en la zona de Las Tejerías, desde donde anunció que la Segunda Transformación (2T), «Ciudades Humanas para el Buen Vivir», continúa avanzando en la entidad con el fortalecimiento y optimización de los servicios públicos.

La Gobernadora Sánchez siguiendo lineamientos del Primer Mandatario Nacional y del vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez encabezó una jornada de mantenimiento y alumbrado público que se desarrolló en la referida arteria vial.

En esta obra, la jefa del Ejecutivo regional estuvo acompañada por Rodolfo Ramírez, Secretario General para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos; y Regulo La Cruz, alcalde del municipio Santos Michelena, quiénes supervisaron los trabajos que efectúan las cuadrillas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec),

En esta importante arteria vial los trabajadores realizaron la sustitución de luminarias e instalación de postes entre otros sectores con el fin de garantizar un desplazamiento seguro a los conductores.

Sánchez indicó que,» desde nuestro estado Aragua continúa avanzando la segunda transformación con el fortalecimiento del alumbrado público en la ARC, una obra que hacemos siguiendo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente, Jorge Márquez», expresó la mandataria.

Asimismo, expresó su agradecimiento al Presidente Nicolás Maduro. «Gracias Presidente por todo el esfuerzo que hacen para seguir afianzando los servicios públicos en el estado Bolivariano de Aragua».

Cabe resaltar que la Gobernadora en su compromiso con el bienestar del pueblo ha encaminado la 2T con el objetivo de que las avenidas y calles del estado Aragua estén 100% iluminadas.

PRENSA GBA | FOTOS GBA