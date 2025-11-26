Estudiantado aragüeño listo para I Consulta Popular Universitaria

Este importante sector aumenta los esfuerzos por dignificar aquellos espacios dedicados a la formación y profesionalización

CIUDAD MCY.-La población aragüeña sigue demostrado su compromiso con el bienestar y crecimiento del país mediante procesos democráticos, motivo que dio lugar a la I Consulta Popular Universitaria.

Durante una rueda de prensa, Mariana Camacho, responsable regional de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (FVEU); Manuel López, secretario de Juventud y Deporte en la Gobernación del estado Aragua; y Yonanthan Hernández, jefe estadal de la Gran Misión Venezuela Joven (GMVJ), ofrecieron los detalles que envuelven a la jornada.

Este importante sector aumenta los esfuerzos por dignificar aquellos espacios dedicados a la formación y profesionalización, en base a los resultados que dejan los mecanismos nacionales de participación ciudadana.

Se trata de un evento pionero, donde estudiantes, profesores, personal obrero y administrativo tendrá la opción de escoger uno de los siete proyectos postulados durante las asambleas universitarias. Estos abordan la rehabilitación de infraestructuras, optimización de servicios públicos, dotación de mobiliario y otros elementos.

“Anunciamos el cierre de campaña de un hecho histórico, por primera vez escuchamos la voz de todo el estudiantado (…) esperamos la participación de 11 mil personas aproximadamente”, señaló Camacho.

Los participantes a esta cita, que será celebrada el jueves 27 de noviembre, son la comunidad de la Universidad Nacional “Simón Rodríguez”, núcleo Caña de Azúcar; Universidad Politécnica Territorial Aragua (UPTA) “Federico Brito Figueroa”, núcleo La Victoria; Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa), núcleo Maracay; Universidad Central de Venezuela (UCV), núcleo Maracay y la Misión Sucre.

Una de las metas para el próximo periodo, es integrar a esta dinámica de participación a las 29 casas de estudios universitarios existentes en la región, sean públicas, privadas y tecnológicas.

APOYO DEL EJECUTIVO REGIONAL

El secretario de Juventud y Deporte, Manuel López, exaltó el apoyo que el Gobierno regional ofrece a la actividad. “Con emoción y alegría celebramos esta iniciativa de la Generación de Oro, la manifestación de una democracia participativa y protagónica”, aseveró.

Una vez culminada la jornada electoral, se realizará el abordaje y acompañamiento institucional a la ejecución de los proyectos ganadores. “La puesta en marcha será responsabilidad del Ejecutivo regional con contraloría de todo el estudiantado”, dijo López.

El presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez han expresado sus parabienes a esta innovadora estrategia, que se apega a la construcción de un nuevo Estado, donde la población del ámbito universitario brinda soluciones a sus problemáticas de la mano con las autoridades.

DIVERSIÓN AL MÁXIMO

Por su parte, Yonanthan Hernández, jefe estadal de la Gran Misión Venezuela Joven (GMVJ), informó que para celebrar la culminación de las actividades académicas planean el “Rumbaron Universitario”. “El día sábado nos vamos al Parque Acuático de Maracay, con doce horas de fiesta”, anuncio Hernández.

La programación comprende: presentaciones musicales en vivo de Dj´s regionales y nacionales quienes tomarán las instalaciones con un playlist variado. “Esperamos a más de cuatro mil jóvenes en dos ambientes, uno dedicado a la electrónica y reggaetón, y otro dedicado a los ritmos tropicales”. La entrada tendrá un costo de tres dólares a la tasa de cambio oficial, y con ella los asistentes participarán por el sorteo de una motocicleta.

