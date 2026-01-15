En Venezuela está garantizada la educación gratuita y de calidad en todos los niveles

CUIDAD MCY.-Durante la marcha en conmemoración al día del maestro y para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, el ministro para la Educación Héctor Rodríguez, reafirmó que pese a las amenazas imperiales, en Venezuela todos los escolarizados cuentan con educación gratuita y de calidad.

«No es mentira, todo los pueden ver las dificultades que estamos pasando, sin embargo en Venezuela podemos decir con absoluta verdad que en cada rincón del país, en cada municipio del país, todo niño, toda niña tiene garantizada la educación desde preescolar hasta la universidad de manera gratuita»

Asimismo, Rodríguez destacó que durante el bombardeo de EEUU contra Venezuela el pasado 03 de enero, muchas instituciones educativas fueron afectadas. Entre ellas mencionó los espacios de la ciencia en el IVIC y la UNEFA.

El también vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial afirmó que ante el asedio de EEUU, Venezuela se mantiene firme. Sobre este punto tomó como referencia el compromiso de los docentes del país al acudir al llamado del segundo momento pedagógico 2025-206 que inicio el lunes 12 de enero.

«Yo quiero agradecerles a la maestras a los maestros, a la madres cocineras a los trabajadores de la educación a todos por esa fuerza infinita que han demostrado, a poca horas de haber sido bombardeada la patria estar en sus escuelas y recibir a nuestros niños que tanto nos necesitan en este momento»

De igual forma, el ministro Rodríguez pidió a toda la comunidad educativa y comunas organizadas del país, asumir a cada niño y niña que se encuentre en vulnerabilidad, para incorporarlo a los planes educativos y de integración social que ejecuta el Gobierno Bolivariano. Instruyó mantener el trabajo mancomunado con las Bricomiles y seguir recuperando instituciones educativas para mantener y garantizar una educación en espacios óptimos.

