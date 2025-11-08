Ensambladoras de motos incorporarán más de dos millones de piezas nacionales

CIUDAD MCY.- Se realizó una mesa de encadenamiento industrial del sector automotriz en las instalaciones del Consorcio Ja-Na C.A. (Moto Toro), ubicado en Guacara, estado Carabobo. Durante el encuentro, se firmó una alianza para incorporar 2 millones 284 mil piezas nacionales para 108 mil motocicletas ensambladas en Venezuela, con una inversión que supera los 5 millones de dólares.

La jornada fue liderada por la viceministra de Desarrollo Productivo Nacional, Laila Tajeldine; el presidente del Consorcio Ja-Na C.A., Elías Azrak; y Roberto Riccelli, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Automotriz (APYME) quién a su vez representó a nueve fabricantes nacionales de partes y piezas.

Por último, la viceministra Tajeldine transmitió el mensaje del ministro de Industrias, Alex Saab quien exhortó a las ensambladoras nacionales a seguir este ejemplo de incorporación que contribuye al desarrollo de la industria nacional.

El Ministerio de Industrias y Producción Nacional fortalece activamente el tejido productivo mediante el impulso de políticas de encadenamiento industrial que promueven la soberanía económica y la sustitución de importaciones, bajo orientaciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Fuente: Ministerio de Industria | FOTO CORTESÍA