Estado venezolano reforzará defensa de los derechos socioeconómicos del pueblo

CIUDAD MCY.- Una mesa de trabajo se destinó a establecer las líneas estratégicas para proteger los derechos socioeconómicos del pueblo venezolano durante el último trimestre del presente año; dicho encuentro fue liderado por el ministro de Comercio Nacional, Luis Antonio Villegas, quien debatió con autoridades y coordinadores estadales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).

Las autoridades se centraron en las directrices implementadas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con la activación de los 13 motores productivos, esenciales en la estrategia de desarrollo económico y social.

Este esfuerzo conforma el compromiso del Gobierno Bolivariano por consolidar sus estructuras políticas, económicas y sociales, en un contexto que demanda acciones efectivas y coordinadas junto al Poder Popular y lograr el bienestar social del pueblo venezolano.

Durante el encuentro, bajo la modalidad presencial y videoconferencia, se revisaron los planes y rutas de trabajo conjuntas para favorecer al pueblo en el territorio nacional, lo que permite avanzar en la recuperación del sector económico.

Fuente: MinComercioNacional | FOTO CORTESÍA