Feria Nacional de Artesanías se instala en la GAN

CUIDAD MCY.-Del 4 al 11 de diciembre, la Galería de Arte Nacional (GAN) se convertirá en el epicentro de la sexta edición de la Feria Nacional de Artesanías, bajo el lema “Arte, Utilidad y Memoria”. Este evento reunirá a un centenar de artesanos y artesanas de diversas regiones del país para honrar el histórico decreto de Chuquisaca y enaltecer este oficio ancestral.

Durante ocho días, representantes de los 24 estados del país exhibirán sus más recientes creaciones y destacará la riqueza tradicional de sus localidades. Los visitantes tendrán la oportunidad de adquirir piezas únicas, elaboradas a mano, con calidad y significado cultural para la temporada navideña.

La presidenta de la Fundación Red de Arte y coordinadora del Movimiento Corazón Artesano, Aracelis García, subrayó que esta feria es el resultado del esfuerzo conjunto del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la fundación, para consolidar políticas culturales que beneficien a los artesanos.

“La creatividad del artesanado venezolano converge en un solo escenario para poner en valor el arte, la utilidad y la memoria de la artesanía, resultado del trabajo de hombres y mujeres que dejan su huella en cada pieza”, informó García.

Confirmó que se reivindica lo hecho a mano y el pensamiento detrás de cada obra. Esta feria también promueve la economía cultural y pone en escena dos políticas de la Gran Misión Viva Venezuela: Culturas en movimiento y Más economía para las culturas.

La feria ofrecerá una amplia variedad de piezas que incluyen orfebrería, textiles, cestería, hamacas, tallas en madera, collares de mostacillas, vitrofusión, bolsos, marroquinería, pinturas en pequeño formato, accesorios y otros productos identitarios.

