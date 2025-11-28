Ciudad MCY

Equipo promotor de la constituyente presentará sus propuestas del 8 al 10-Dic

PorRafael Velásquez

Nov 28, 2025

CIUDAD MCY.- El miembro del equipo nacional promotor para la constituyente de los profesionales y técnicos, Orlando Becerra, aseguró que del 8 al 10 de diciembre, se desarrollará una gran asamblea nacional, para presentar las iniciativas y propuestas que se obtengan a partir del despliegue territorial.

Becerra señaló que se encuentran desplegados en el llamado que hizo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al Congreso de la Clase Obrera, con el propósito de reactivar la energía convencional de la Revolución Bolivariana y retomar el espíritu constituyente originario.

En ese sentido, durante un contacto telefónico con el programa Al Aire, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), destacó que este movimiento llama a construir el futuro y la prosperidad de Venezuela. «En cuanto a esto, todos los movimientos se están desplegando y haciendo reuniones, elecciones, de acuerdo a las características de cada movimiento», agregó.

A su vez, señaló que en el caso de los técnicos y profesionales, arrancaron esta semana con los actos de juramentación que fueron el día martes 25 de noviembre con los equipos promotores estadales.

Asimismo, resaltó que ya han hecho varias asambleas en específico en el estado Mérida, donde se reunieron más de 102 profesionales y técnicos de distintas áreas, para debatir todos sobre los movimientos sociales.

