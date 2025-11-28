Más de mil 200 prestadores turísticos de Puerto Cabello reciben formación especializada

Con el objetivo de optimizar la atención de los visitantes nacionales e internacionales que participarán en la XVIII edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven 2025), más de mil 200 prestadores de servicios participaron en el Ciclo de Formación Turística en Puerto Cabello.

La actividad, organizada por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Corporación de Turismo (Corporintur), ofreció a los participantes capacitación sobre turismo sostenible, turismo accesible, sensibilización, calidad, rutas y circuitos turísticos y gastronómicos.

Asimismo, los participantes se formaron en idiomática, recepción de salas y de camas, con el objetivo con de elevar la calidad en el servicio a los visitantes.

El evento más importante de la industria nacional, tendrá lugar del 28 de noviembre al primero de diciembre en el estado Carabobo, una vitrina turística el que estarán presentes delegaciones del mundo, para compartir experiencias y afianzar lazos de cooperación y amistad.

