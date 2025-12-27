Aragua celebra la liberación de 363 animales silvestres para proteger la biodiversidad venezolana

La conservación de la biodiversidad y la protección de especies emblemáticas de la fauna venezolana, se ha convertido en una de las prioridades en el estado Aragua.

CIUDAD MCY.- En un trabajo articulado entre el Zoológico Las Delicias y el Zoológico Leslie Pantin, se llevó a cabo la liberación de 363 ejemplares de fauna silvestre en áreas naturales protegidas de Cojedes, como parte de los programas de conservación que buscan preservar la biodiversidad y garantizar el equilibrio de los ecosistemas en Venezuela.

La jornada se desarrolló en los espacios de la empresa Deforsa (Desarrollos Forestales San Carlos), reconocida por sus estudios de conservación y protección del jaguar.

En esta ocasión, el Zoológico Las Delicias aportó 350 morrocoyes sabaneros (Chelonoidis carbonarius) rehabilitados tras rescates y decomisos por tráfico ilícito, además de 5 báquiros de collar nacidos en sus instalaciones, que se suman a otros 20 previamente liberados y ya reportados en avistamientos y reproducción en campo.

Por su parte, el Zoológico Leslie Pantin contribuyó con 8 chigüires (Hydrochoerus hydrochaeris) criados bajo condiciones idóneas en sus instalaciones.

Estas acciones buscan reforzar las poblaciones naturales de cada especie, favorecer la dispersión de semillas, ampliar los bosques y generar un mayor equilibrio en los ecosistemas.

Estas liberaciones contribuyen a la conservación de especies como el jaguar, que se ve afectado por la disminución de sus presas naturales, situación que incrementa los conflictos con humanos en zonas ganaderas.

El procedimiento contó con la asistencia técnica de la Fundación Nacional de Parques Zoológicos, Zoocriaderos y Acuarios, con el acompañamiento de representantes del Ministerio de Ecosocialismo Cojedes, consolidando un esfuerzo conjunto por la preservación de la fauna silvestre.

La acción conjunta de instituciones y comunidades demuestra que la preservación de la vida silvestre es posible cuando se trabaja en unidad, garantizando espacios de paz y equilibrio para las generaciones futuras.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY | FOTOS: CORTESIA