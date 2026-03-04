Equipos aragüeños de hockey sobre césped aseguraron su presencia en los JDNJ 2026

CIUDAD MCY.- El estado La Guaira albergó el campeonato nacional de hockey sobre césped, modalidad Hockey 5, que sirvió de clasificatorio para los XXII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2026 y en el que Aragua logró su cupo a la máxima cita del deporte nacional en las divisiones masculina y femenina.

La competencia se desarrolló en el Complejo Deportivo José María Vargas, en la cancha sintética del polideportivo, contando con la participación de ocho estados del país, Trujillo, La Guaira, Lara, Portuguesa, Monagas, Mérida, Guárico y Aragua.

En la rama femenina, la delegación aragüeña logró una destacada actuación, culminando en segundo lugar, lo cual les permitió clasificar a los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles.

Por su parte, en la rama masculina, Aragua ocupó el séptimo lugar, logrando su clasificación en el último puesto disponible. Este resultado representa el cumplimiento de los objetivos planteados, tomando en cuenta que el equipo masculino venía de un proceso de formación con atletas juveniles que recientemente se integraron al proyecto competitivo. Este trabajo estratégico, que incluyó preparación intensiva de dos meses y la incorporación de atletas desde el exterior, permitió que el equipo aragüeño pudiera enfrentar con éxito el desafío de competir sin contar con una cancha de grama sintética propia, un requerimiento técnico para el hockey de alto rendimiento.

La modalidad Hockey 5, implementada en este clasificatorio, se caracteriza por jugarse en una cancha reducida de 40 metros de largo por 23 metros de ancho, con equipos de cinco jugadores en cancha y cuatro de cambio, lo que dinamiza el juego y ofrece mayor espectáculo al público asistente. Este formato representa una innovación para el hockey sobre césped venezolano tras años de ausencia en los escenarios nacionales.

La sólida participación de Aragua en este clasificatorio reafirma el compromiso del estado con el desarrollo de talentos juveniles y la consolidación del hockey como disciplina deportiva con proyección nacional. Este resultado abre nuevas expectativas para la preparación de los atletas rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2026, donde Aragua buscará dejar una huella positiva y competir al más alto nivel.

PRENSA IRDA

FOTOS: PRENSA IRDA