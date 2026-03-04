Marea morada tomó las calles de Bolívar en la Gran Marcha Admirable

La movilización sirvió de espacio ideal para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente quienes tienen 60 días secuestrados ilegalmente por el Gobierno de Estados Unidos

CIUDAD MCY.- Las calles del municipio Bolívar se desbordaron con una histórica «Marea morada», protagonizada por la Gran Marcha Admirable de las Mujeres.

La movilización, cargada de espíritu patriótico y profundamente revolucionario, unió a las féminas aragüeñas en una sola voz para exigir la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores.

La jornada estuvo encabezada por un nutrido grupo de lideresas, entre ellas la ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Yelitze Santaella; la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez; la Vicepresidenta de Mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diva Guzmán; y la autoridad única de la mujer en el estado, Gipsy Colmenares.

Durante la movilización, las mujeres aragüeñas recorrieron con mucha alegría, fervor y al ritmo de consignas manifestaron su deseo del retorno de los líderes venezolanos, ya que tienen 60 días secuestrados ilegalmente por el Gobierno estadounidense.

En ese mismo contexto, la autoridad nacional agradeció el alto compromiso de las mujeres aragüeñas con la paz nacional.

«Hoy quiero felicitar al estado Aragua por esta extraordinaria marcha de mujeres que realizamos para alzar nuestra voz a dos meses de lo que ha sido el vil secuestro de nuestra hermana, nuestra compañera lidereza Cilia Flores y de su esposo, el presidente Nicolás Maduro» señaló Santaella.

Asimismo, añadió: » Alzamos nuestra voz y exigimos que liberen a Cilia, porque no pueden seguir violándole los derechos a las mujeres, hoy un ejemplo, que están viendo el mundo y la mujer venezolana violándole el derecho a una mujer, que además es diputada, que tiene inmunidad parlamentaria y que la tiene también presa junto a nuestro presidente».

Por su parte, la gobernadora Sánchez enfatizó que ante los 60 días de secuestro del Presidente y la primera combatiente han estado en constante protesta.

«Esta protesta se convierte en más trabajo y resiliencia. Y hoy alzamos las banderas de la dignidad, de la paz, de las soberanías, enmarcados en el rostro de la mujer»

La mandataria aragüeña subrayó que esta movilización muestra al mundo de que esta hechas las mujeres aragüeñas.

«Queremos mostrarle al mundo el día de hoy, a sesenta días de este secuestro, de esta violación flagrante de los derechos humanos, a nuestros líderes legítimos, cómo el pueblo de Venezuela sigue en cada una de las calles y los territorios».

RETO ADMIRABLE

La líder feminista nacional expresó que el presidente Nicolás Maduro en 2025 dejó un mensaje para las mujeres para este año.

«El 30 de diciembre el presidente Maduro cerró el 2025 con una importante obra, pero él nos dijo a nosotras que este 2026 tendríamos el reto admirable de la mujer, así que desde aquí decimos que hay millones de mujeres formadas, conscientes y listas para el reto, que viva la mujer venezolana y que viva la Patria libre».

Además, agregó «También reconocemos en este reto admirable la participación extraordinaria de una mujer, que le ha tocado escribir con su propio puño la historia que estamos transitando, como es nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez, desde Aragua, con la fuerza de la mujer, el fuelle de la mujer, que es inagotable, le estamos diciendo, Delcy, aquí estamos las mujeres, que te apoyamos y vamos a respaldarte para que sigas emancipando la paz».

En esa misma línea la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez añadió «Nuestro presidente Nicolás Maduro ha referido que es el reto admirable. Es admirable, porque, por supuesto, recordando la campaña admirable de nuestro libertador Simón Bolívar, tuvo muchas aristas que desarrollar para que se pudiera cumplir la meta».

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LA CONSULTA POPULAR

Las autoridades hicieron una invitación a todo el pueblo aragüeño a participar en la I Consulta Popular Nacional para continuar demostrando la consolidación del Gobierno Popular Comunal.

Al respecto, la gobernadora Sánchez expresó «este 8 de marzo hacemos el llamado amplio a todos y a todas a que salgamos a votar por los proyectos de nuestra preferencia, que no es la querencia del gobernador, de la alcaldesa o de un grupito, es la preferencia del poder popular organizado, una dinámica de sistema de gobierno popular comunal, que Venezuela tiene una referencia extraordinaria. Así que vecinos, vecinas, salgan y acompañen este nuevo momento histórico».

YORBER ALVARADO

FOTOS: PRENSA GBA