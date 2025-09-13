Escuela de Liderazgo gradúa a más de cuatro mil jóvenes en formación política y social

Ciudad MCY -La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV) conmemoró su 17.º aniversario en un emotivo acto encabezado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, donde entregó certificados a más de cuatro mil graduandos provenientes de todos los rincones del país, quienes culminaron exitosamente su formación en seis programas de formación diseñados para fortalecer el liderazgo político y social, impartidos por la Escuela Internacional de Liderazgo de la Juventud, Antonio José de Sucre.

Entre los planes de formación que culminan en este acto se destacan: Diplomado de Liderazgo en Gestión Comunal, Taller de Liderazgo Estudiantil Universitario, Taller Especial de Promotores Comunales, Taller Especial de Recreadores Comunitarios, Taller Especial de Formadores Liceístas, Taller de Liderazgo Indígena y de Participación Política y Técnica Electoral.

El ministro del Poder Popular para la Educación y rector de la Escuela de Liderazgo de la Juventud, Héctor Rodríguez, felicitó a la JPSUV por su aniversario, al resaltar que “en estos 17 años la juventud ha sido un espacio de formación, encuentro y organización para asumir los distintos retos de la Revolución Bolivariana en todas sus etapas. Sin duda alguna, a esta generación le toca un momento complejo, y esta escuela y juventud tiene que jugar un papel determinante para convocar, unir, organizar y formar a los jóvenes de la patria que quieren ser como Antonio José de Sucre, que quieren entregar su fuerza, su amor y su cariño a liberar y garantizar la libertad de Venezuela”.

Rodríguez, también destacó que la Escuela Internacional de Liderazgo ha formado a más de cuatro mil jóvenes en distintos cursos provenientes de todos los estados del país, y ha extendido su alcance a estudiantes de África, Asia y América Latina. Asimismo, subrayó el papel de los recreadores comunitarios, que han sido preparados para garantizar que la política de recreación sea permanente en las comunidades.

“Ha sido una experiencia satisfactoria, bonita y hermosa. Felicito a los directores y a toda la planta profesoral, agradezco su compromiso y dedicación”, expresó.

Con esta celebración, la JPSUV ratifica su papel como fuerza transformadora, comprometida con la construcción de una Venezuela justa, honesta y profundamente humana, donde la juventud se mantiene como el motor de la esperanza y la revolución.

VTV